إمام جمعة النجف: العراق سيقف إلى جانب إيران في معركتها الحالية

وذكر القبانجي خلال خطبة اليوم، ان " الضربة الإسرائيلية لإيران كشفت عن صلابة الجانب الإيراني وعدم تنازله للضغوط الكبرى"، لافتا الى انها " كشفت ضعف وهزالة حجم اقتدار العدو الصهيوني".وتابع، ان " هذا العدوان وحّد الصف الإيراني بأروع صورة، حيث نزل الشعب الإيراني إلى الشوارع قويًا راسخ الإيمان رجالًا ونساءً، كلهم يهتفون بشعار (المـ. ـوت لإسـ. ـرائيل)، هذا التوحد هو إنجاز ، هذه الضربة منحت هذا الشعب مزيدًا من الصلابة، ولا يزيد من ذلك إلا إيمانًا".وأضاف، ان " سيقف مع ، لأن المعركة ليست معركة جغرافية ولا قومية، بل إنها معركة إسلام ومذهب".