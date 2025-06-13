العراق يقرر الإبقاء على إغلاق اجوائه حتى هذا الموعد

وقال المصدر لـ ، إنه "بعد تقييم الوضع، تقرر استمرار اغلاق الاجواء لغاية الساعة السادسة مساءً".وأضاف، أنه "من المحتمل أن يستمر الإغلاق حتى الليل".وأغلق اجوائه أمام حركات الطائرات، بعد قصف مكثف نفذته طائرات إسرائيلية على مواقع متفرقة في .