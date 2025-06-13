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اخماد حريق في ثلاثة مخازن لمواد التنظيف في الأعظمية
محليات
2025-06-13 | 13:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
325 شوهد
اعلنت
مديرية الدفاع المدني
، اليوم الجمعة، اخماد حريق اندلع في ثلاثة مخازن لمواد التنظيف في
منطقة الأعظمية
ببغداد.
وذكرت المديرية في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، أنه "نجحت فرق الدفاع المدني في إنقاذ عدد من المخازن التجارية في
الأعظمية
، تحديدًا في منطقة السبع أبكار ببغداد، حيث أخمدت حريقًا اندلع داخل ثلاثة مخازن احتوت على مواد تنظيف مخالفة لتعليمات السلامة ومتطلبات الدفاع المدني، والتي كانت مشيدة من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال".
واضافت، أنه "هرعت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث وباشرت عمليات تطويق وعزل المخازن المحترقة عن ما يجاورها. وقد نجحت في تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والدخول إلى داخلها والسيطرة التامة على الحريق، وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل أي إصابات بشرية".
واشارت الى انه "طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق".
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