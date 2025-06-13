اخماد حريق في ثلاثة مخازن لمواد التنظيف في الأعظمية

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، أنه "نجحت فرق الدفاع المدني في إنقاذ عدد من المخازن التجارية في ، تحديدًا في منطقة السبع أبكار ببغداد، حيث أخمدت حريقًا اندلع داخل ثلاثة مخازن احتوت على مواد تنظيف مخالفة لتعليمات السلامة ومتطلبات الدفاع المدني، والتي كانت مشيدة من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال".واضافت، أنه "هرعت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث وباشرت عمليات تطويق وعزل المخازن المحترقة عن ما يجاورها. وقد نجحت في تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والدخول إلى داخلها والسيطرة التامة على الحريق، وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل أي إصابات بشرية".واشارت الى انه "طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق".