الداخلية تنفي فتح باب التطوع على ملاك الشرطة المجتمعية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أنه "تنفي العراقية ما تداولته بعض مواقع التواصل الإجتماعي من أنباء عن فتح باب التطوع على الشرطة المجتمعية".ودعت الوزارة، الجميع الى "معرفة كل ما يتعلق بعملها من خلال الإطلاع على موقعها الرسمي وعدم الانجرار خلف الصفحات الوهمية".واشارت الى ان "الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يحاول ايهام المواطنين بهكذا حالات يحاسب عليها القانون بشدة".