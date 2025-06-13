هيئة الحشد الشعبي في بابل: مقارنا لم تتعرض لأي استهداف وجميع المواقع آمنة

أكدت في ، اليوم الجمعة، عدم تعرض اي من مقارها لأي استهداف، فيما اشارت الى ان جميع المواقع آمنة.



واهابت، الهيئة "بالجميع توخي الحذر من الشائعات المغرضة".

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، أنه "تؤكد في أن مقارها لم تتعرض لأي استهداف، وجميع المواقع التابعة للحشد آمنة بالكامل"زواهابت، الهيئة "بالجميع توخي الحذر من الشائعات المغرضة".