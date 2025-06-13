وزير الداخلية يجري جولة ميدانية بعدد من مناطق العاصمة

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أن " ، أجرىجولة ميدانية شملت عدداً من مناطق العاصمة ، والتقى المواطنين واطلع على أحوالهم واحتياجاتهم، واستمع إلى آرائهم حول أداء مفاصل والخدمات المقدمة لهم ضمن نطاق عملها التخصصي".والتقى الشمري، بحسب البيان، "بمجموعة من المنتسبين المنتشرين في قواطع المسؤولية لتنفيذ الواجبات والمهام الموكلة إليهم"، مشددًا على "أهمية تكثيف الجهود والعمل المهني والتعامل الحسن مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم".