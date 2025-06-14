مراسل السومرية: حركة المسافرين والبضائع تسير بانسيابية بمنفذ الشلامجة (صور)

– محليات



أفاد مراسل في ، اليوم السبت، بأن حركة المسافرين والبضائع في منفذ الشلامجة تسير بانسيابية، بعد استهداف لمنطقة المحمرة الإيرانية القريبة من المنفذ.





وتعرضت مدينة المحمرة القريبة من الحدود العراقية الإيرانية لقصف جوي إسرائيلي قرب منفذ الشلامچة 15 كم شرق البصرة. وقال المراسل ، إن منفذ الشلامجة الحدودي بين ومحافظة مازال يشهد حركة انسيابية لمرور المسافرين من كلا البلدين بالإضافة الى حركة الشاحنات والبضائع.وتعرضت مدينة المحمرة القريبة من الحدود العراقية الإيرانية لقصف جوي إسرائيلي قرب منفذ الشلامچة 15 كم شرق البصرة.

