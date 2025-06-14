الخارجية تخصص ارقام طوارئ للعراقيين المتواجدين في ايران

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "تم تخصيص أرقام طوارئ في لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكذلك في القنصليات العامة في عدد من المدن الإيرانية".وأضافت ان "ذلك جاء بهدف تأمين سبل التواصل المباشر مع المواطنين العراقيين وتقديم الدعم القنصلي اللازم في الحالات الطارئة".