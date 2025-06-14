احتراق سيارة يستقلها موظفون بصحة ذي قار

وقال المصدر لـ ، إن "سيارة تقل موظفين في من سكان مدينة سوق الشيوخ، احترقت أثناء عودتهم من الدوام الرسمي في قضاء ".وأضاف، أن "الحادث لم يسفر عن تسجيل إصابات بشرية".