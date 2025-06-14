نفط البصرة تنفي إطفاء حقل السيبة الغازي ومغادرة العاملين الأجانب

وقالت الشركة في بيان ورد لـ إنها "تنفي نفيا قاطعا ما تداولته بعض وسائل الإعلام على مواقع التواصل الاجتماعي من قيام شركة كويت إنيرجي مشغل حقل الغازي بإطفاء تام للحقل ومغادرة جميع العاملين الأجانب تحسبا لأي تطورات ميدانية محتملة نتيجة التطورات الأمنية الأخيرة بين والكيان الصهيوني".وأكدت على "اعتماد المصادر والصفحات الرسمية في الحصول على الأخبار والمعلومات الدقيقة وخصوصا في ما يتعلق بالمورد الرئيس لاقتصاد البلد".