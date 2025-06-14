تمديد حظر الأجواء العراقية حتى مساء الغد

وقالت السلطة في بيان، " تُعلن العراقي عن تمديد حظر الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة، وذلك حتى يوم غد الأحد الموافق 15 حزيران 2025 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت (19:00)، والرابعة عصرًا بتوقيت التوقيت العالمي (UTC 16:00)، وذلك استنادًا إلى نشرة الطيران رقم A0384/25".



وأضاف البيان "يُستثنى من هذا الحظر ، حيث يُسمح بتسيير الرحلات الجوية خلال ساعات فقط". تُعلن العراقي عن تمديد حظر الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة، وذلك حتى يوم غد الأحد الموافق 15 حزيران 2025 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت (19:00)، والرابعة عصرًا بتوقيت التوقيت العالمي (UTC 16:00)، وذلك استنادًا إلى نشرة الطيران رقم A0384/25".وأضاف البيان "يُستثنى من هذا الحظر ، حيث يُسمح بتسيير الرحلات الجوية خلال ساعات فقط".

وكانت " " شنت فجر الجمعة، هجوما جويا على استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية، من بينها منشأة "نطنز" ومقرات تابعة للحرس الثوري في وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات، ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل".