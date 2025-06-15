وأوضحَ السفير في بيان، أنَّ مدَّةَ هذه الفيزا تبلُغُ خمسةَ أيَّام، وتُمنَحُ في المطاراتِ التُّركيَّة، وتهدفُ إلى تسهيلِ مرورِ المواطنينَ وتنظيمِ عودتِهم بشكلٍ قانونيٍّ وآمن، بما ينسجمُ مع القوانينِ والتعليماتِ المعمولِ بها في الجانبينِ العراقيِّ والتُّركيّ.وأكَّدَ أنَّ السِّفارةَ تُواصِلُ جهودَها الحثيثةَ لتذليلِ جميعِ العقباتِ التي تُواجهُ المواطنينَ العالقين، بما فيهم السُّيّاحُ العراقيُّون الذين دخلوا تُركيا وتعذَّرت عليهم العودةُ إلى أرضِ الوطن، مُشدِّدًا على التزامِ البعثةِ بتوفيرِ كافَّةِ سُبُلِ الدَّعمِ الممكنةِ لضمانِ عودتِهم بـرًّا في أقربِ وقتٍ مُمكن.وأتم بالإشارة إلى أنَّ "شركةَ الخطوطِ الجويَّةِ العراقيَّة افتَتَحَت، اعتبارًا من اليوم، خطًّا جويًّا مباشرًا بينَ دبي والبصرة، حيث تُسيَّرُ رحلتانِ يوميًّا. وعلى المواطنينِ الراغبينَ بالسفرِ عبرَ هذا المسارِ مراجعةُ مكتبِ الخطوطِ الجويَّةِ العراقيَّة في دُبي لإجراءِ الحجوزات".