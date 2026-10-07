13 حالة مشمولة بتخفيض الأجور الدراسية

وقالت رئيسة الهيئة، ذكرى ، في بيان، إن الحالات المشمولة بالتعليمات تتضمن متلازمة داون، والتخلف العقلي الشديد، وبتر الأطراف العليا والسفلى، والكفيف، والشلل الدماغي، والشيخوخة المصاحبة لأمراض أخرى، والتوحد المصحوب بتخلف عقلي، والتوحد الشديد، والشلل التشنجي، وضمور الدماغ، وشلل الأطراف السفلى، وشلل الأطراف العليا.وأوضحت أن التخفيض يشمل الطلبة الذين يكون أحد ذويهم، الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت، مسجلاً لدى الهيئة وتنطبق عليه شروط الشمول.ودعت الطلبة المشمولين إلى مراجعة مقر دائرة التأهيل وأقسام الهيئة في المحافظات، واصطحاب المستمسكات المطلوبة واستكمال الإجراءات، وفق التعليمات والضوابط المعتمدة من .