الحبس 4 سنوات بحق ثلاثة موظفين في بلدية كركوك لتلاعبهم بتخصيص الأراضي

– محليات



أصدرت محكمة جنايات ، اليوم الأربعاء، حكماً بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات بحق ثلاثة موظفين في قسم الأملاك ببلدية المحافظة، على خلفية التلاعب بكتب تخصيص قطع الأراضي.

وذكر إعلام القضاء في بيان، أن المدانين أقدموا على التلاعب بكتب تخصيص قطع الأراضي عن طريق الحك والشطب، واستبدال أسماء المستحقين بأسماء أشخاص آخرين لم تكن مخصصة لهم في الأصل.



وأضاف أن الحكم صدر بحقهم استناداً إلى أحكام القرار 160/ثانياً/1 – الشق الأول لسنة 1983، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49، واستدلالاً بأحكام المادة 132/3 من قانون العقوبات.