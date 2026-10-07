الإعدام بحق تاجر مخدرات في النجف

وذكر إعلام القضاء في بيان، أن المدان ضُبطت بحوزته مادتا المثيل أمفيتامين والأفيون المخدرتان، بقصد الاتجار بهما وبيعهما بين المتعاطين.وأضاف أن الحكم صدر بحقه استناداً إلى أحكام المادة (27/أولاً) من والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017.