"حتى هذا الوقت".. تمديد اغلاق الأجواء العراقية باستثناء البصرة

وقال المصدر لـ ، انه "تم تقييم الوضع وتقرر تمديد اغلاق الاجواء العراقية لغاية السابعة من مساء يوم غد الاثنين".وأضاف ان "الأجواء فوق ماتزال مفتوحة امام حركة الطائرات".