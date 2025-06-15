نقل حجاج عراقيين عالقين من البحرين الى الكويت

وقالت الخارجية في بيان، "غادرت مساء يوم الأحد، مجموعة من الحجاج العراقيين العالقين في مملكة ، والبالغ عددهم 38 حاجاً، من إلى الشقيقة، وذلك بعد أن تعذّر استمرار رحلتهم بسبب إغلاق الأجواء".

وأضاف البيان "عملت في على استحصال تأشيرات الدخول لهم من الجهات البحرينية المختصة، وتأمين إقامتهم في الفنادق خلال فترة بقائهم، كما قامت بالتنسيق مع في دولة لاستكمال إجراءات منحهم تأشيرات الدخول إلى الكويت".



ولفت بيان الخارجية الى أنه "من المقرر أن تصل طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار صباح يوم الاثنين، في تمام الساعة السابعة صباحاً، لنقل بقية الحجاج العراقيين العالقين، وذلك بعد جهودٍ مكثفة بذلتها السفارة مع شركة الخطوط الجوية العراقية".