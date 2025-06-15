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نقل حجاج عراقيين عالقين من البحرين الى الكويت
محليات
2025-06-15 | 17:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
793 شوهد
أعلنت
وزارة الخارجية العراقية
، عن تأمين نقل حجاج عراقيين عالقين من
البحرين
الى
الكويت
.
وقالت الخارجية في بيان، "غادرت مساء يوم الأحد، مجموعة من الحجاج العراقيين العالقين في مملكة
البحرين
، والبالغ عددهم 38 حاجاً، من
مطار البحرين الدولي
إلى
دولة الكويت
الشقيقة، وذلك بعد أن تعذّر استمرار رحلتهم بسبب إغلاق الأجواء".
وأضاف البيان "عملت
سفارة جمهورية العراق
في
المنامة
على استحصال تأشيرات الدخول لهم من الجهات البحرينية المختصة، وتأمين إقامتهم في الفنادق خلال فترة بقائهم، كما قامت بالتنسيق مع
سفارة جمهورية
العراق
في دولة
الكويت
لاستكمال إجراءات منحهم تأشيرات الدخول إلى الكويت".
ولفت بيان الخارجية الى أنه "من المقرر أن تصل طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار
البحرين الدولي
صباح يوم الاثنين، في تمام الساعة السابعة صباحاً، لنقل بقية الحجاج العراقيين العالقين، وذلك بعد جهودٍ مكثفة بذلتها السفارة مع شركة الخطوط الجوية العراقية".
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