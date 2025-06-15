انتشال جثة فتاة من نهر في البصرة

وقال المصدر في حديث لـ ، "بعد 5 ايام من البحث العثور على جثة فتاة من اهالي منطقة في احد الانهر القريبة من ".

وأضاف المصدر أن " المراقبة لاحد الدوائر رصدت الفتاة وهي ترمي نفسها بالنهر بعد ملاحقتها من كلاب".