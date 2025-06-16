اجواء معتدلة شمالا ولهيب النار جنوبا في العراق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون الطقس صحواً، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في بعض الأماكن مسببة تصاعد غبار خفيف، درجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، الرؤية الأفقية (6-8)كم وفي الغبار (3-5)كم".وأضافت أن "طقس يوم الأربعاء سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مشيرة إلى، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في الاقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية إلى أكثر من 30 كم/س مسببة تصاعد الغبار، درجات الحرارة ترتفع بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في ، الرؤية الأفقية (6-8)كم وفي الغبار (3-5)كم".وتابعت أن "يوم الجمعة القادم سيكون الطقس صحواً، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط إلى أكثر من 30كم/س مثيرة للغبار، درجات الحرارة ترتفع في عموم البلاد، الرؤية الأفقية (6-8)كم وفي الغبار (3-5)كم".