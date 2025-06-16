العدل تعلن إطلاق سراح 2213 نزيلاً بموجب قانون العفو العام خلال أيار الماضي

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "المفرج عنهم، من بينهم (391) نزيلاً أُطلق سراحهم بالإفراج الشرطي أو بقرار تمييزي أو لانتهاء مدة المحكومية، بالإضافة إلى إطلاق سراح (2213) نزيلاً بموجب ".وأضافت الوزارة أن "الدائرة تتابع بشكل مستمر آلية ‏إطلاق السراح بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية، حرصاً منها على أداء عملها بالشكل الأمثل".