استقبال أول وجبة من الحجاج الإيرانيين العائدين من السعودية إلى العراق (صور)

الفرقة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الوجبة الأولى تضمنت 1198 حاجاً على متن 16 حافلة، حيث أُمِّنت الفرقة لهم الحماية والخدمات على طول الطريق البري ضمن قاطع مسؤوليتها في ، وفقاً لتوجيهات قيادة الفرقة المجاهدة بتقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لضمان وصولهم الآمن إلى بلدهم الكريم".وأضافت ان ذلك جاء بعد توقف الرحلات الجوية بسبب التداعيات الأمنية الخطيرة التي تشهدها المنطقة بسبب الاعتداء الغاشم من قبل الكيان.