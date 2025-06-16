الفريق الحكومي المشكل بامر السوداني يباشر بتفويج الحجاج العراقيين والإيرانيين براً

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، انه "بتوجيه من رئيس ، باشر فريق برئاسة وعضوية رئيس هيأة الحج والعمرة، ورئيس ، ورئيس هيأة المنافذ الحدودية، بتفويج الحجاج العراقيين والإيرانيين براً من الأراضي عبر منفذ عرعر إلى ".وأضاف ان "الفريق اشرف على إيصال إلى المنافذ الحدودية مع الجانب الإيراني".