نقابة الصحفيين العراقيين تستنكر العدوان الصهيوني الغاشم على مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية

وقالت في بيان ورد لـ ، "نستنكر بشدة قيام قوات الاحتلال الصهيوني بضرب مبنى والتلفزيون في الايراني في اليوم والذي راح ضحيته عدد من الموظفين العاملين في الهيئة ما ادى الى انقطاع البث في قناة الاخبارية الرسمية الإيرانية".وأضاف ان "هذا العمل العدواني الغاشم يعد محاولة للتغطية على الجرائم المتكررة التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني ضد لتشمل هذه المرة وسائل الإعلام".وطالبت النقابة " ومنظماته واحرار العالم بإيقاف تلك الجرائم والوقوف الى جانب ايران ضد الاعتداء الصهيوني عليها ".