في كربلاء.. تظاهرة تستنكر الاعتداء الاسرائيلي على إيران (صور)

شهدت مدينة ، مساء الاثنين، تظاهرة تستنكر الاعتداء الاسرائيلي على .

وقال مراسل في المحافظة، إن العشرات من اهالي نظموا تظاهرة امام شارع الامام الحسين (ع) وسط استنكاراً للاعتداء الاسرائيلي على . أدناه صور بعدسة السومرية..