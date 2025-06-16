الحشد الشعبي يدين استهداف مبنى الإذاعة والتلفزيون الإيرانية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، "ندين بأشد العبارات العدوان الصهيوني الغادر الذي استهدف مبنى الإذاعة والتلفزيون في العاصمة الإيرانية ، في جريمة جديدة تُضاف إلى سجلّ هذا الكيان المحتل الحافل بالعدوان والانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية وحقوق الإنسان".وأضافت ان "هذا الاستهداف الجبان لمؤسسة إعلامية مدنية يُمثّل اعتداءً سافراً على حرية الكلمة، ومحاولة بائسة لإسكات الأصوات الحرة"، لافتة الى ان "ذلك يكشف عن حالة التخبط والهلع التي يعيشها الكيان الصهيوني في مواجهة تصاعد جبهة الوعي الشعبي والإعلامي المقاوم في المنطقة".وأعربت الهيئة عن "التضامن الكامل مع الشعب الإيراني الشقيق ووسائل إعلامه الوطنية"، مؤكدة ان "مثل هذه الجرائم لن تزيد شعوبنا الحرة إلا ثباتاً وإصراراً على المواجهة والدفاع عن السيادة والكرامة، حتى زوال هذا الكيان المصطنع من الوجود".