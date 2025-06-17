ما حقيقة وجود درجات خاصة للتطوع ضمن صفوف الجيش.. الدفاع تجيب

وذكرت الوزارة في بيان، ورد لـ ، أنه "تنفي ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار، تتعلق بوجود درجات خاصة للتطوع ضمن صفوف الجيش العراقي".واكدت الوزارة انه "وضمن الموازنة العامة للأعوام (2023-2024-2025) لم يتم تخصيص أي مبالغ للدرجات الوظيفية، ضمن صفوف ".