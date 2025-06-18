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المحافظات العراقية تسجل نسباً متقدمة في تحديث سجلات الناخبين

محليات

2025-06-18 | 03:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
المحافظات العراقية تسجل نسباً متقدمة في تحديث سجلات الناخبين
المصدر:
الصباح
950 شوهد

السومرية نيوز – محليات

بينما تتواصل الاستعدادات المكثفة لإجراء انتخابات مجلس النواب المقررة في الـ 11 من تشرين الثاني المقبل، تسجل محافظات عراقية نسباً متقدمة في تحديث سجلات الناخبين، وسط حملات توعوية وميدانية تنفذها مفوضية الانتخابات بالتنسيق مع شركاء العملية الانتخابية.

وأعلن مكتب مفوضية الانتخابات في محافظة النجف الأشرف، أن نسبة تحديث بيانات الناخبين في المحافظة بلغت حتى الآن 74 بالمئة، في مؤشر على تفاعل المواطنين مع إجراءات التحضير للانتخابات المقبلة.

وفي محافظة واسط، أفادت المفوضية بأن عدد المواطنين الذين أجروا عملية التحديث بلغ أكثر من 44 ألفاً و450 ناخباً، منذ انطلاق الحملة.

أما في محافظة ديالى، فقد سجلت نسبة تحديث 83.6 بالمئة، ما يضعها في طليعة المحافظات الأكثر استجابة لنداء التحديث.

وفي السياق نفسه، شهدت محافظة كركوك ندوة تثقيفية نظمتها المفوضية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والمجتمعية، ركزت على أهمية المشاركة الانتخابية وضرورة تحديث البيانات لضمان حق الاقتراع وعدم ضياعه.

وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن عملية تحديث السجلات البايومترية تمثل أحد أبرز أركان نزاهة الانتخابات المقبلة، داعية المواطنين كافة إلى مراجعة مراكز التسجيل المنتشرة في عموم المحافظات، لضمان مشاركتهم في الاستحقاق الانتخابي المرتقب.

وقال مسؤول إعلام مكتب انتخابات النجف زكي الإبراهيمي إن هناك إقبالاً جيداً على تحديث سجلات الناخبين، من خلال 30 مركزاً للتسجيل منتشرة في عموم المحافظة، إضافة إلى 45 فرقة جوالة تنتشر في المناطق السكنية والدوائر الحكومية.

وأضاف أن المكتب وزع ما نسبته 98 بالمئة من البطاقات البايومترية الموجودة منذ الانتخابات السابقة، أما الجديدة منها فمن المؤمل توزيعها بين الناخبين بعد انتهاء مدة التحديث، مشيراً إلى أن عدد الناخبين في المحافظة بلغ حالياً مليونا و127 ألفا و801 .

وذكر الإبراهيمي أنه نتيجة لزيادة عدد الناخبين، فقد تم افتتاح خمسة مراكز اقتراع جديدة، ثلاثة منها شمال المحافظة، ومركزان جنوبها، لافتاً إلى أن المفوضية تعمل على إنجاح الانتخابات المقبلة بإدخال أنظمة إلكترونية جديدة مع تحديث للأجهزة المستخدمة، كما ينسق المكتب مع الجامعات والمعاهد والدوائر الحكومية، لإلقاء محاضرات تثقيفية ضمن حملتها الإعلامية لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات.

وذكر في الوقت ذاته، أن مجموعة من المنظمات أطلقت مشروعاً تحت عنوان (الديمقراطية والشفافية تمكين المشاركة المدنية وحرية الإعلام)، ويعد من المشاريع المهمة لتعزيز الشفافية في العملية الانتخابية.

وفي السياق ذاته، أعلن مسؤول إعلام مكتب انتخابات واسط، عادل محمد جاني، أن المحافظة تشهد إقبالاً جيداً على تحديث سجل الناخبين، استعداداً للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وبين أن هناك تزايدا ملحوظا وإقبالا واسعا من الناخبين على تسجيل بياناتهم وتحديثها، إذ بلغ عدد المراجعين والمحدثين أكثر من 44 ألفا و450 ناخباً منذ بدء التحديث يوم الـ 25 من شهر آذار الماضي وحتى الآن.

إلى ذلك، أعلن مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة ديالى، وصول نسبة التحديث بالنسبة للناخبين 83.6 بالمئة لغاية الآن.

وقال مسؤول الأعلام في مكتب المفوضية سلام مهدي مراد إن عدد الناخبين الذين حدثوا بياناتهم من يوم بدء العملية في الخامس عشر من آذار ولغاية الآن بلغ 87 ألفا و789 ناخبا.

وأضاف، أن عدد الناخبين الذين حدثوا بياناتهم والمسجلين، بلغ مليونا و51 ألفا و159 ناخبا، من أصل مليون و256 ألفا و694 ناخبا في عموم المحافظة.

وفي سياق متصل، نظم مكتب كركوك للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبالتنسيق مع فرع كركوك لنقابة الصحفيين العراقيين ومنظمة عين لمراقبة الانتخابات وشبكة شمس، ندوة تثقيفية بشأن التوعية الانتخابية.

وألقى مسؤول إعلام فرع كركوك لنقابة الصحفيين العراقيين رزكار شواني، كلمة أشار خلالها إلى أهمية دور الأسرة الصحفية ونقابة الصحفيين العراقيين في إنجاح الانتخابات في العراق.

من جانبه، لفت مسؤول إعلام مكتب كركوك لمفوضية الانتخابات علي عباس البياتي خلال الندوة لدور المكتب في توفير المستلزمات الضرورية للعملية الانتخابية في كركوك، والأنشطة والفعاليات التي ينفذها بهدف التوعية الانتخابية، بالتعاون والتنسيق مع نقابة الصحفيين العراقيين وهيئة الإعلام والاتصالات، مثمنا دور الصحفيين والإعلاميين في تغطية الحملات الانتخابية ونقل أحداث العملية الانتخابية.

بعد ذلك تحدث عصام شوكت ممثل مكتب المفوضية في كركوك، عن الإطار القانوني للانتخابات ودور الإعلاميين في العملية الانتخابية، مشيرا إلى وجود إقبال متزايد على مراكز التسجيل، إذ بلغت نسب التحديث أكثر من 72 بالمئة من عدد الناخبين الكلي، الذي يزيد على مليون ناخب يحق لهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا أنه سيتم إصدار بطاقات الناخبين بعد انتهاء مرحلة التحديث، وتوزع نهاية شهر أيلول أو بداية شهر تشرين الأول المقبل.
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المحافظات العراقية تسجل

نسباً متقدمة في تحديث سجلات الناخبين

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