بعد رفض العمل بالملاهي ببغداد.. شاب يقتل والده وشقيقته ويصيب والدته بالرصاص

وذكر مصدر أمني للسومرية نيوز، ان محكمة جنايات أصدرت 3 أحكام كبرى بحق شاب ارتكب جريمة "بشعة"، حيث قتل والده وشقيقته وأصاب والدته بالرصاص، بعد أن رفضت العائلة استمراره في العمل بالملاهي الليلية بالعاصمة .وأضاف المصدر ان المحكمة حكمت على الشاب بإعدام شنقا حتى مرتين، بالإضافة إلى السجن المؤبد.