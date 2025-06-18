كردستان: لن نكون طرفاً في أي صراع أو مصدر تهديد لأي دولة

وقال المجلس، في بيان، إن "المجلس، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس حكومة الإقليم، ناقش آخر التطورات والتوترات في المنطقة، وأكد أن كانت على الدوام عاملاً مهماً في تعزيز السلام والاستقرار، داعياً إلى عدم الزج بالإقليم في أية صراعات خارجية".وأضاف، أن “ يرفض بشكل قاطع الحرب والتصعيد والدمار، ويتمسك بدوره كعامل توازن وسلام في والمنطقة”.