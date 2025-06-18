العراق يفقد 300 ميغاواط من طاقته الكهربائية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "برجين لنقل على خطوط (خور - المدينة الرياضية) ‏و(خور الزبير - المعهد الصناعي) جهد 132 ك.ف في ، تعرضا إلى أعمال تخريبية ‏متعمدة"، مبينة ان "هذه الأعمال أدت إلى فقدان طاقة تقدر بـ 300 ميغاواط، ما أثر على تجهيز محطات (المدينة ‏الرياضية، باب الزبير، ، أبو فلوس).".وتابعت "سيتم إدخال هذه المحطات ضمن برمجة (2×2 )من المصدر الثاني (خور الزبير - باب الزبير) ‏لضمان استمرار التغذية الكهربائية"، موضحة ان "خط (خور الزبير - باب الزبير) تعرض أيضا لمحاولة سرقة وتخريب، إلا أن ملاكاتنا تمكنت ‏من منع سقوط البرج والحفاظ على استقراره".وتابعت ان "وزير الكهرباء وجه فرق الصيانة التابعة للشركة العامة لنقل الطاقة / ، بالمباشرة بإصلاح الأبراج المتضررة وإعادة الخطوط إلى العمل ‏بأسرع وقت ممكن"، موضحة ان "الأعمال التخريبية تهدف إلى إرباك مستوى التجهيز في ، التي تنعم بكهرباء مستقرة ومستدامة رغم ارتفاع درجات الحرارة".ودعت الوزارة " المختصة إلى فتح تحقيق عاجل في الحادثة، وتعزيز ‏إجراءات حماية أبراج نقل الطاقة للحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية".