هل وجهت الداخلية بتهيئة الملاجئ تحسبا لأي طارئ.. مصدر يكشف

وقال المصدر لـ ، إن "ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هناك توجيه من الداخلية الى الدفاع المدني بفتح وتهيئة الملاجئ تحسبا من اي طارئ غير صحيح".واضاف انه "لايوجد اي توجيه من الداخلية بخصوص هذا الامر.وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، خبر مفاده توجيه من قبل بتهيئة وفتح الملاجئ تحسباً لاي طارئ.