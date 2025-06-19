كردستان تعطل الدوام الرسمي الخميس المقبل

وذكر المصدر في تصريح للسومرية نيوز، ان "يوم الخميس المقبل والمصادف 26 حزيران 2025 يعد رسمية، بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية واليوم الأول من محرم الحرام".وتابع، ان "العطلة ستشمل جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة".