تحويل 3064 من مستفيدي الحماية الاجتماعية إلى ملاك وزارة العدل

وبحسب بيان للوزارة ورد للسومرية نيوز، ان هذه الدفعة تشمل مستفيدين تتراوح أعمارهم بين (25–30) سنة، تم اختيارهم وفق الضوابط المعمول بها في وزارتي العدل والداخلية، لضمان كفاءة المرشحين واستيفائهم للشروط القانونية والفنية المطلوبة.ومن المقرر أن تكون مباشرتهم الرسمية يوم السبت المقبل الموافق 21ـ6ـ2025 بعد استكمال وزارة العدل إجراءات والتوزيع الوظيفي.في السياق ذاته، تتولى – حسب البيان - استكمال إجراءات نقل التخصيصات المالية الخاصة بالمشمولين، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن حقوقهم الوظيفية والمالية ويؤمّن استمرارية عملهم في بيئة مستقرة.وتعكس هذه الخطوة حرص على تفعيل مبدأ التحوّل من الرعاية إلى التمكين، من خلال توفير فرص عمل نظامية لمستفيدي الحماية القادرين على العمل، وتسخير طاقاتهم في مؤسسات الدولة ذات الحاجة الفعلية للكفاءات الشابة، وفقا للبيان.