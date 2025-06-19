حريق يطال محطتين للكهرباء في سامراء

أفاد مصدر محلي، مساء الخميس، باندلاع حريق في محطتين للكهرباء في مدينة بمحافظة

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "حريقا طال محطّتي المثنّى الجنوبية والعرموشة وانقطاع الكهرباء لاغلب أحياء مدينة .

الى ذلك، قال قائممقام سامراء أرشد عبد السلام في بيان، " إلى المواطنين الكرام تم إطفاء محطة العرموشية والعمل جار على تقييم الأضرار وسيكون الإطفاء في أحياء "الشرطة، العرموشية، ، الضباط، المعلمين، المعمل السكني 4 والمعمل السكني 6، وجامعة سامراء".

وأضاف "باشرت ملاكات وزارة الكهرباء بالتقييم والعمل على إصلاح ماخلفه الحريق في المحطة".



يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حرائق غالبيتها تندلع في دور سكنية ومحال تجارية ومؤسسات حكومية فضلاً عن مناطق زراعية.