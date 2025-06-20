بالصور.. صلاة الجمعة الموحدة في بغداد

وقال مراسل ، ان "اعداد كبيرة من المواطنين شاركوا في صلاة الجمعة الموحدة التي أقيمت بمدينة شرقي ".وأضاف ان "المشاركين استنكروا العدوان الاسرائيلي على "، مشيرا الى انهم "طالبوا بوضع حد لانتهاك الحدود والسماء العراقية بواسطة الطائرات الصهيونية".