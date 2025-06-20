قرار حكومي يخص الطلبة غير المسجلين

وقالت في بيان ورد لـ ، ان "وزير والبحث العلمي وافق على السماح بإعادة تسجيل الطلبة المقبولين مركزيا الذين لم يسجلوا أو الذين لم يستكملوا إجراءات التسجيل في السنة الدراسية 2025/2024".وأضاف "يشترط قرار إعادة التسجيل عدم التحاق الطلبة في التعليم الحكومي الخاص الصباحي أو الدراسة المسائية أو التعليم الجامعي أو كليتي الإمام (عليه السلام) والإمام الأعظم (رحمه الله) فضلا عن شمول الطلبة المقبولين ضمن قناة الطلبة الوافدين".وذكرت ان "دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة حددت أن الموعد النهائي لإعادة تسجيل الطلبة سيكون بعد مرور أسبوع من إعلان نتائج المركزي للسنة الدراسية المقبلة 2026/2025 مشيرة إلى اعتبار السنة الدراسية 2025/2024 سنة رسوب بحق الطلبة المشمولين بالقرار".