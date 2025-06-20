تلبية لدعوة السيد الصدر.. تظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات

وقال مراسلو ، ان "مئات الالاف من المواطنين خرجوا في تظاهرات حاشدة تلبية لدعوة زعيم ".وأضافوا ان "المتظاهرين نددوا بالقصف الإسرائيلي على "، مشيرين الى انهم "طالبوا بالتدخل ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية التي تجاوزت الحدود".