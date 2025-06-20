السفارة العراقية في أنقرة: تأمين رحلة جوية استثنائية من سامسون للبصرة

وقالت السفارة في بيان ورد لـ ، إنها "تعمل، بالتنسيق مع مكتب الخطوط الجويّة العراقيَّة في ، على تأمين رحلة جويّة استثنائية إلى ، عبر خط سامسون– ، على متن الخطوط الجويّة العراقيَّة".ودعت "المواطنينَ الراغبين بالسفر على متن هذه الرحلة المقترحة إلى تسجيل أسمائهم، وذلك من خلال التواصل عبر الأرقام المدرجة أدناه، ليتسنّى للسفارة إحصاء أعداد المسافرين والتنسيق بشأن تأكيد إمكانية تسيير الرحلة:رقم السفارة: ‭+90 (535) 434 80 27‬/ أنقرة:‏‭+90 (507) 773 00 01‬مكتب / :+90 (551) 505 55 08".