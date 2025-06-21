تظاهرات في بغداد تنديداً بالعدوان الإسرائيلي ضد إيران

وقال مراسل ، إن الالاف من المواطنين نظموا تظاهرة، في شمالي تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على .وفي الساعات الأولى من حزيران، أطلقت عملية عسكرية واسعة ضد إيران تحت اسم "الأسد الصاعد"، متهمة بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري.وشنت الإسرائيلية عدة موجات من الغارات في أنحاء متفرقة من إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما أسفر عن مقتل عدد من كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين وعدد من العلماء النوويين. كما استُهدفت مواقع نووية بارزة، من بينها نطنز وفوردو.