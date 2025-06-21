السيد الصدر يصدر توجيهات تخص شهر محرم

وجاء في بيان للسيد ، "لا بد أن يكون العزاء في كل منزل حتى في أقاصي القرى والأرياف".وأضاف أن "تكون مواكب الخدمة الحسينية في كل زقاق وأن تكون مواكب الزنجيل الحسيني في كل شبر من أرض الوطن"، مردفا "أن يكون التطبير الحسيني في كل شارع فيه لأهل البيت محبون".أدناه نص بيان ..