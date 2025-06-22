الخطوط الجوية العراقية تنشر جدول رحلاتها ليوم غد الإثنين

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أعلنت ، اليوم الاحد، جدول رحلاتها ليوم غد الإثنين من .

وتضمن الجدول ادناه 11 رحلة توزعت اباد وإسلام اباد وكوانجو وإسطنبول ودبي والقاهرة ودلهي ومومبي.

