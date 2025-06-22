السفارة الأميركية ببغداد تصدر بيانا بشأن اجلاء موظفيها: احتمالات لهجمات ضد شركات ومواقع

وقالت السفارة في بيان ورد لـ ، ان "البعثة الأمريكية بدأت المغادرة المنظم لبعض الموظفين، كجزء من جهودنا المستمرة لتبسيط العمليات"، مبينة ان "أفراد إضافيون غادروا العراق في 21 و 22 حزيران الحالي".وأضافت ان "هذه المغادرة تمثل استمرارا للعملية التي بدأت في 12 حزيران"، موضحة ان " في والقنصلية العامة في توقفت مؤقتا جميع خدمات التأشيرات الروتينية، وتواصل السفارة والقنصلية العامة تقديم الخدمات للمواطنين الأمريكيين".وحثت السفارة "جميع المواطنين الأمريكيين في العراق الى تجنب المواقع التي يتردد عليها الأجانب وأي تجمعات كبيرة أو حشود"، موضحة ان "الحدود البرية للكويت وتركيا لا تزال مفتوحة".مواطنون أمريكيون يسافرون إلىوشددت على "المواطنين الأمريكيين الذين يخططون لدخول تركيا عبر الحدود البرية إرسال التاريخ المخطط له وموقع العبور والتفاصيل الشخصية (الاسم وتاريخ الميلاد ومعلومات جواز السفر والعبور الحدودي وأي مخاوف طبية/صحية/سلامة) وصورة من صفحة بيانات جوازات سفرهم الحيوية إلى السفارة الأمريكية وحدة في Ankara-ACS@state.gov حبور الحدودية (ابراهيم من الجانب العراقي) تعمل بشكل طبيعي بوابة أوزوملو الحدودية (سار زيري على الجانب العراقي) مفتوحة من الساعة 8:30 صباحاً حتى الساعة 5:30 مساءً".مواطنون أمريكيون يسافرون إلىوذكرت "يمكن للمواطنين الأمريكيين الذين يخططون لدخول الكويت عبر الحدود البرية من العراق إرسال التاريخ المخطط له وموقع العبور والتفاصيل الشخصية (الاسم، تاريخ الميلاد، معلومات جواز السفر، المعبر الحدودي، أي مخاوف طبية/صحية/سلامة، معلومات الاتصال) وصورة من صفحة بيانات جواز سفرهم الحيوية إلى السفارة الأمريكية الكويت الأمريكية وحدة خدمات المواطنين على KuwaitACS@state.gov قد يسمح تقديم هذه المعلومات للسفارة بمساعدتك بشكل أسرع في حالة الطوارئ"، موضحة ان "على المسافرين توقع تأخيرات طويلة عند المعبر الحدودي".وأكدت ان " تحتفظ باستشارة السفر من المستوى 4 ("لا تسافر") للعراق"، داعية "المواطنين الأمريكيين الى عدم السفر إلى العراق لأي سبب من الأسباب".