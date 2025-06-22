العراق ينشر طائرات مسيرة.. ماذا يحصل؟

وقال المتحدث باسم الوزارة، ، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "المنظومة الكهربائية تشهد استقراراً نسبياً في عموم محافظات ، ولاسيما في المحافظات الجنوبية، وفي مقدمتها ، نتيجة الاستعدادات المبكرة التي اتخذتها الوزارة لفصل الصيف".وأوضح، أن "بعض خطوط نقل الطاقة في محافظة ، وتحديداً في مناطق ، والمدينة الرياضية، والمعهد الصناعي، تعرضت في وقت سابق لأعمال تخريبية تسببت في انفصال الخطوط وخسارة نحو 300 ميغاواط"، مبيناً أن "فرق الوزارة سارعت إلى الموقع وشخصت الأضرار، وتم تشكيل فرق فنية ميدانية عملت على مدار الساعة لإعادة بناء الأبراج المتضررة وإرجاع الخطوط إلى الخدمة".وتابع، ان "الوزارة انتهت من أعمال الصيانة، وأُعيدت الخطوط الناقلة للعمل، ما أسهم في استقرار تجهيز الكهرباء مجدداً في محافظة البصرة".وبين، أن "الحكومة، وبتوجيه مباشر من ، شددت على أهمية حماية البنى التحتية لقطاع الكهرباء، خاصة الخطوط الحيوية التي تربط بين المحافظات"، مشيراً إلى أنه "تم نصب حرارية في عدد من المواقع، كما وافق على تسيير طائرات مسيرة لرصد أي نشاط تخريبي يستهدف هذه الخطوط، بالتنسيق مع ".