التعليم تصدر أمرا وزاريا بتعيين عدد من حملة الشهادات العليا والأوائل

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أصدرت ، اليوم الاثنين، أمرا وزاريا بتعيين عدد من حملة الشهادات العليا والأوائل على استنادا إلى القرارات والتشريعات النافذة.

ودعت في بيان ورد لـ ، الذوات المنشورة أسماؤهم إلى مراجعة المركز الإرشادي في لاستكمال إجراءات خلال (10) أيام عمل اعتبارا من تاريخ نشر أمر التعيين في موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي".