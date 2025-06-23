مفوضية الأنبار تكشف أعداد محدثي البطاقات الانتخابية



- محلي





كشف مفوضية الانتخابات في العلواني، اليوم الاثنين، عن أعداد محدثي البطاقات الانتخابية في المحافظة.



وقال العلواني في تصريح للسومرية نيوز: "إن عدد المواطنين الذين قاموا بتحديث بطاقاتهم الانتخابية قد تجاوز 107 آلاف ناخب".



وتابع: "إن عملية تحديث سجل الناخبين قد انتهت استعدادًا ليوم الاقتراع".