تعطيل الدوام الرسمي في جميع المحافظات الخميس المقبل

وقالت الأمانة في بيان ورد لـ ، إن "الخميس الموافق 26 حزيران 2025 سيكون رسمية في المؤسسات الحكومية كافة، تزامنًا مع الأول من شهر محرم الحرام، وحلول رأس السنة الهجرية".ووجّهت دائرة واللجان في ، الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، باتخاذ ما يلزم والعمل بموجب هذا التوجيه.