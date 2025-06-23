إغلاق الأجواء العراقية أمام حركة الطائرات

وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "الأجواء العراقية تم إغلاقها أمام حركة الطائرات بما فيها ".من جانبها، أعلنت تعليق الرحلات المغادرة مساء اليوم.وجاء ذلك بعد قصف لقاعدة العديد الجوية الأمريكية في رداً على مهاجمة لمنشآتها النووية.