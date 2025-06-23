ريكاني: طيارو الخطوط الجوية العراقية قاموا بعمل بطولي

اعتبر رئيس ، الاثنين، أن طياري قاموا بعمل بطولي من خلال قيادة طائراتهم لاعادة المواطنين الى ديارهم.

وقال في بيان، "قام طيارو بعمل بطولي رائع من خلال قيادة طائراتهم بشجاعة في ظروف بالغة التعقيد لاعادة اخوانهم المواطنين الى ديارهم من خلال ، رغم وجود نشاط عسكري مكثف".

وأضاف "تحية لهم ولكوادر الشركة مع وجود بعض الاشكالات التي رافقت عملية الحجز".

واعرب عن شكره الى " وسفاراتنا في والامارات ولبنان والكويت وكذلك لقيادة وضباطهم الشجعان".