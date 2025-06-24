رئيس الوزراء يأمر بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الاعتداء على قواعد عراقية

وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان ورد لـ ، "في اعتداءٍ غادر وجبان، وفي تمام الساعة 0215 وحتى الساعة 0345، من هذا اليوم الثلاثاء الموافق 24 حزيران 2025، استهدفت مجموعة من الطائرات الانتحارية المسيّرة الصغيرة، عدداً من المواقع والقواعد العسكرية العراقية، حيث وأدى هذا الاستهداف الى إحداث أضرار كبيرة بمنظومتي الرادار في ، وقاعدة الإمام علي (عليه السلام) في ، دون وقوع أية ضحايا بشرية".وأضاف ان "القوات العراقية تمكنت من التصدّي وإحباط جميع محاولات الاعتداء الأخرى على أربعة مواقع في أماكن مختلفة، والتعامل مع الطائرات المسيّرة وإسقاطها، بعد أن كانت تروم استهداف هذه المواقع"، موضحا ان "جميع المواقع المستهدفة، هي مواقع عسكرية تابعة للقوات الأمنية العراقية بشكل كامل، ومسؤول عنها ويقوم على إدارتها ضبّاط ومنتسبون من تشكيلات قواتنا الأمنية البطلة".وتابع "على إثر هذا الاعتداء السافر، أمر رئيس القائد العام للقوات المسلحة ، بتشكيل لجنة فنية واستخبارية عالية المستوى تضم ممثلين عن المعنية كافة، للتحقيق في ملابسات هذا الاعتداء وكشف الجهات المنفذة له ومتابعة نتائج التحقيق بشكل كامل"، موضحا ان "هذه الأفعال الاجرامية الغادرة، لن تمر دون عقاب".واكد ان "قواتنا المسلحة ستبقى درع الحصين في الدفاع عن شعبنا وترابنا وسيادتنا".