بالصور.. الطائرات المسيرة التي سقطت في ميسان

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تنشر نيوز، اليوم الثلاثاء، صورا للطائرات المسيرة التي سقطت في .

وقال مصدر امني لـ ، ان "هذه الطائرة من اصل ثلاث سقطت اثنين منها في والثالثة في قضاء الميمونة".

